Son dakika haberleri... Jandarmadan ilkokullu çocuklara ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberleri... Jandarmadan ilkokullu çocuklara ziyaret
31.10.2020 00:57
Son dakika haberlerine göre Çocukların daha güvenli eğitim-öğretim ortamlarında, suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak maksadıyla, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan...
Çocukların daha güvenli eğitim-öğretim ortamlarında, suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak maksadıyla, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede bulunan okullar ziyaret edildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından öğrencilere "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma" konusunda bilgilendirme yapılarak Jandarma Çocuk Dergisi, boya kalemi, hikaye kitabı ve Jandarma amblemli kalem kutusu hediye edildi. - KAYSERİ
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