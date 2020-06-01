Son dakika haberleri: Jandarmadan inek kurtarma operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan inek kurtarma operasyonu
AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Çaydibi köyünde sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı, jandarma ekipleri kurtardı.
Nuran Tuncer isimli vatandaşa ait büyükbaş hayvanın köy yerinde hark olarak adlandırılan sulama kanalına saplanması tek başına kurtaramayınca jandarmadan yardım istemesi üzerine devriye gezen jandarma ekipleri vatandaşa yardım etti.
Harkta bataklığa saplanan büyükbaş hayvan jandarma ekibinin yoğun çabaları sonucunda sağlandığı yerden kurtarılarak sahibi Nuran Tuncer'e teslim edildi.