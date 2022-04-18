Son dakika haberleri... Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu

18.04.2022 07:39

Bir son dakika haberine göre Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu Yasadışı yollarla temin ettikleri dünyaca ünlü markalara ait kaçak cep telefonlarını, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde piyasaya sürme hazırlığında bulunan 4 şüpheli şahıs, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş...

Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu

İSTANBUL - Yasadışı yollarla temin ettikleri dünyaca ünlü markalara ait kaçak cep telefonlarını, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde piyasaya sürme hazırlığında bulunan 4 şüpheli şahıs, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyonlarda; 380 adet akıllı cep telefonu ile 3 bin adet cep telefonuna ait batarya ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; dünyaca ünlü markalara ait kaçak akıllı telefonları piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şebeke ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, söz konusu telefonların gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yurda sokulduğu ortaya çıktı.

Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde, kaçak telefonların depolandığı adresler belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler; Bahçelievler, Ümraniye, Fatih ve Sultanbeyli'de bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 380 adet akıllı cep telefonu ile 3 bin adet akıllı cep telefonuna ait batarya ele geçirildi.

Arama sonrası yapılan dijital incelemede; ele geçirilen cep telefonlarının, internet yoluyla alışveriş yapılan sitelerde orjinalmiş gibi satışının yapılarak piyasaya sürüldüğü, IMEI numaralarının farklı marka ve modeldeki cep telefonlarına ait olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslar; ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haberleri... Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu
Son dakika haberleri... Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu
Son dakika haberleri... Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu

YORUMLAR
500
TEB BNP Paribas Tenis Turnuvası eleme maçlarıyla başladı TEB BNP Paribas Tenis Turnuvası eleme maçlarıyla başladı 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ödüller verildi (YENİDEN) 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ödüller verildi (YENİDEN)

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, Jandarma, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
07:46 PKK'ya 'Pençe-Kilit' operasyonu başladı! Tüm hedefler başarıyla ele geçirildi
00:57 Eski bakan Vecdi Gönül'ün oğlu İbrahim Ömer Gönül, Sermaye Piyasası Kurulu başkanlığına atandı
00:55 İstifaların ardından Türk futbolunda kritik karar! Süper Lig'de küme düşme kaldırılıyor
00:54 Ahmet Çakar'ın iddiaları gündeme bomba gibi düştü! İstifanın arkasında ses kaydı var!
00:20 Muğla'da yaşanan olayda 26 yaşındaki genç, tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü
00:17 Marcao'ya bir talip daha çıktı! Atalanta'dan Galatasaray'a reddedilmeyecek teklif
00:07 Doğu Perinçek'den, Ümit Özdağ'a sert sözler: Onu pıstıracağız, ortalıkta dolaşamayacak
23:49 Kahreden olay! Maç esnasında yere yığılan kaleci yaşamını yitirdi
23:47 Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için çok konuşulacak sözler: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor
23:42 Bülent Arınç'tan AK Partilileri sinirlendirecek sözler: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 08:00:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement