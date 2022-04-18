Son dakika haberleri! JANDARMADAN KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haberleri! JANDARMADAN KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU

18.04.2022 09:18

Son dakika haberi... Yasadışı yollarla temin ettikleri dünyaca ünlü markalara ait kaçak cep telefonlarını, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde piyasaya sürme hazırlığında bulunan 4 şüpheli, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Yasadışı yollarla temin ettikleri dünyaca ünlü markalara ait kaçak cep telefonlarını, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde piyasaya sürme hazırlığında bulunan 4 şüpheli, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyonlarda; 380 akıllı telefon ile 3 bin akıllı cep telefonuna ait batarya ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.D., M.T., S.İ. ve Y.D.'nin dünyaca ünlü markalara ait kaçak akıllı telefonları piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu telefonların gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yurda sokulduğu ortaya çıktı.

ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİJandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde, kaçak telefonların depolandığı adresler belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler; Bahçelievler, Ümraniye, Fatih ve Sultanbeyli'de bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 380 akıllı telefonu ile 3 bin akıllı cep telefonuna ait batarya ele geçirildi.

ALIŞVERİŞ SİTELERİ ÜZERİNDEN SATIŞ YAPACAKLARDIArama sonrası yapılan dijital incelemede; ele geçirilen cep telefonlarının, internet yoluyla alışveriş yapılan sitelerde orijinalmiş gibi satışının yapılarak piyasaya sürüldüğü, IMEI numaralarının farklı marka ve modeldeki cep telefonlarına ait olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Görüntü dökümü: ----------------Operasyonda ele geçirilen telefon ve bataryalar


Son dakika haberleri! JANDARMADAN KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU
Son dakika haberleri! JANDARMADAN KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU
Son dakika haberleri! JANDARMADAN KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! JANDARMADAN KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU - Son Dakika


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