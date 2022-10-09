Son dakika haber... Jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

09.10.2022 09:41

Son dakika 3. sayfa haberi: Jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı Eyüpsultan'da imal ettikleri kaçak sigaraları piyasaya sürme hazırlığında bulunan 2 şahsın imalathanesine operasyon düzenlendi.

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da imal ettikleri kaçak sigaraları piyasaya sürme hazırlığında bulunan 2 şahsın imalathanesine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şahıs yakalanırken, 2 bin 40 kilo kaçak tütün, 4 milyon 200 bin adet makaron,12 bin 500 paket sigara, 218 bin adet çok amaçlı kutu ele geçirildi.

Eyüpsultan'da bir imalathanede kaçak sigara üretimi yapan iki şahıs, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Y.E. ve A.T isimli şüpheli şahıslar, Eyüpsultan'daki depolarında kaçak sigara üretimi yapıyordu. Ürettikleri kaçak sigaraları İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye geneline satacağı bilgisini alan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.E. ve A.T. isimli şüpheli şahısları suçüstü yakaladı. İmalathaneye yapılan operasyonda 2 bin 40 kilo kaçak tütün, 4 milyon 200 bin adet makaron,12 bin 500 paket sigara, 218 bin adet çok amaçlı kutu ele geçirildi. Yakalanan Y.E. ve A.T. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Y.E. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

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Kaynak: İHA

Eyüpsultan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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