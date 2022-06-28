Son dakika haberleri... Jandarmadan kaçak silah atölyesine baskın - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Jandarmadan kaçak silah atölyesine baskın

28.06.2022 12:16
Son dakika haberleri... Jandarmadan kaçak silah atölyesine baskın

Son dakika haberlerine göre Rize'de silah imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Rize'de silah imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardeşen ilçesi Doğanay köyünde İ.Ö. ve S.Ö. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde, 1 adet silah atölyesi, 5 adet tabanca gövdesi, 5 adet tabanca üst kapağı, 6 adet tabanca namlusu, 15 adet tabanca tetik tertibatı, 11 adet tabanca horozu, 2 adet tabanca yayı, 5 adet tabanca pimi, 7 adet 9 milimetre fişek, silah yapımında kullanılan mengene, torna ve alet edevat ele geçirildi. Yapılan baskında yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. - RİZE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Jandarmadan kaçak silah atölyesine baskın - Son Dakika

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