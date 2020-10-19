Son dakika: Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine Jandarmadan operasyon kamerada - Son Dakika

Son dakika: Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine Jandarmadan operasyon kamerada

19.10.2020 09:56

Son dakika habere göre Jandarma ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye soktukları uyuşturucu maddeleri çeşitli iletişim kanallarıyla irtibat kurarak buldukları müşterilere pazarlayan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye soktukları uyuşturucu maddeleri çeşitli iletişim kanallarıyla irtibat kurarak buldukları müşterilere pazarlayan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Kameraya yansıyan operasyon anında, evde Kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfek, bir aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 8 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri E.C. liderliğindeki şahısların yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdikleri ve çeşitli iletişim yollarını kullanarak müşterilerine pazarladıkları bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan E.C.'nin bağlantılı olduğu şahıslar, kullandığı mekanlar ve araçlar tek tek belirlendi. Jandarma ekipleri E.C. liderliğindeki organize suç örgütü üyelerinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları depoyu ve yakalanmamak için sevkiyatlarda kullandıkları araçları yakın takibe aldı. Örgüt üyelerinden M.K.'nın uyuşturucu madde yüklü aracı bir otoparka getirerek park ettiği ve anahtarlarını otopark güvenlik görevlisine bıraktığı, yaklaşık 1 saat sonra ise bir başka örgüt üyesi B.E. tarafından söz konusu aracın alınarak mal teslim yerine götürüldüğü esnada jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

Tahsilatlarda kullanılan Kalaşnikof ele geçirildi. Jandarma ekiplerince Organize Suç örgütünün kullandığı Büyükçekmece'deki evde yaptıkları aramalarda 1 adet Kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi ile 3 kg. uyuşturucu madde Metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'da durdurulan araçlarda yapılan aramalarda ise 8 kg. uyuşturucu madde Scunk ile uyuşturucu maddenin etkisini arttırmak için kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. E.C., B.E., M.K., Y.C. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

ÖRGÜT ÜYESİ CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddelere el konuldu. Jandarma ekipleri yaptıkları soruşturma ile örgüt üyesi M.G.'nin Adam Öldürmek Suçundan hükümlü iken cezaevinden firar ettiği ve uzun süredir arandığını, ele geçirilen silahın ise tahsilatlarda kullanıldığını belirledi. Organize Suç Örgütü mensubu 5 şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Son dakika: Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine Jandarmadan operasyon kamerada
Son dakika: Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine Jandarmadan operasyon kamerada
Son dakika: Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine Jandarmadan operasyon kamerada
Son dakika: Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine Jandarmadan operasyon kamerada
Son dakika: Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine Jandarmadan operasyon kamerada
Son dakika: Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine Jandarmadan operasyon kamerada
Son dakika: Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine Jandarmadan operasyon kamerada
Son dakika: Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine Jandarmadan operasyon kamerada

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Operasyon, Jandarma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine Jandarmadan operasyon kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız Fenomenlerin, çocuk işçileri kullaranak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Fatih Artman kız arkadaşıyla görüntülendi Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 19 - 25 Ekim tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 19 - 25 Ekim tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor?         
10:00
CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı         
09:57
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi         
08:54
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor         
07:32
Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti         
23:46
KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "Mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı         
23:16
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor         
13:09
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 10:37:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine Jandarmadan operasyon kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei