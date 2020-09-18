Son dakika haberleri: Jandarmadan koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza - Son Dakika

Son dakika haberleri: Jandarmadan koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza

Son dakika haberine göre BURSA'da jandarma ekipleri, 455 personelin katılımıyla koronavirüs denetimi yaptı.

Son dakika haberleri: Jandarmadan koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza, System.String[]

BURSA'da jandarma ekipleri, 455 personelin katılımıyla koronavirüs denetimi yaptı. Ekipler, tedbirlere uymadığı tespit edilenlere toplam 101 bin 667 lira ceza kesti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs önlenleri kapsamında berber, güzellik merkezi, alışveriş merkezi, cami, taksi durağı, kafe, kahvehane, kıraathane, toplu ulaşım aracı, masaj salonu, konaklama tesisi, çay bahçesi, mesire alanı, ganyan bayisi, dernek lokali ve pazar alanlarında uygulama yaptı. 118 timden oluşan 455 jandarma personeli ile yapılan uygulamada koronavirüs tedbirlerine uymadıkları tespit edilen iş yerlerine ceza uygulandı. Ekipler, tedbirleri ihlal ettikleri belirlenenlere toplam 101 bin 667 lira para cezası kesti.


İl Jandarma Komutanlığı, alışveriş merkezi, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Jandarmadan koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza - Son Dakika

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