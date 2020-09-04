İzmir'de jandarma ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen denetimler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde huzur operasyonu gerçekleştirildi.
Denetimlerde 550 kişi ve 339 araç sorgulandı.
Bu kapsamda 6 kişiye toplam 5 bin 400 lira, 14 araca ise 16 bin 124 liralık para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:34 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Jandarmadan Kovid-19 denetimleri - Son Dakika