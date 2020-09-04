Son dakika haberleri! Jandarmadan Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen denetimler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Denetimlerde 550 kişi ve 339 araç sorgulandı.

Bu kapsamda 6 kişiye toplam 5 bin 400 lira, 14 araca ise 16 bin 124 liralık para cezası uygulandı.