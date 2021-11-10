Jandarma Genel Komutanlığı, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında "Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nun" gerçekleştirildiğini açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında, 26 personelin katılımıyla, 4 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında 14'üncü dönem 'Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu' gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Jandarmadan 'Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu' - Son Dakika