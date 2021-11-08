Son dakika haberleri: Jandarmadan minik öğrencilere özel gösteri - Son Dakika

Jandarmadan minik öğrencilere özel gösteri
SİİRT - Anaokulu öğrencileri Siirt İl Jandarma Komutanlığını gezdi. Köpek timi gösterisini izleyen minik öğrenciler doyasıya eğlendi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 'Çocuklarımız Güvende Projesi' kapsamında, anaokulunda öğrenim gören 21 öğrenciyi misafir etti. Minik öğrencilere Jandarma Özel Harekat timlerince zırhlı araçların tanıtımı yapıldı. Köpek timi unsurlarınca çocuklara eğlenceli gösteri düzenlendi. Doyasıya eğlenen minik öğrencilere faaliyet bitiminde çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Kaynak: İHA
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