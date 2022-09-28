Son dakika haberleri... JANDARMADAN MİT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, turistik işletmelerde piyasaya sürülmek istenen 5 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu madde ticaretini engellemek için çalışmalarını sürdürdü. Jandarma ekipleri, MİT görevlilerinin de desteğiyle, Hakkari'den Antalya'ya getirilen uyuşturucu maddenin, T.A., K.Y., M.M.B., O.B. ve M.T.A. tarafından turistik işletmelerde piyasaya sürüleceğini tespit etti. Aksu ilçesinin Mandırlar Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda sanayi tipi bir kazanın içinde sırt çantasına gizlenen ayrı ayrı poşetlenmiş 5 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Depoda yapılan aramada ayrıca 3 hassas terazi, yarı otomatik av tüfeği, 37 av tüfeği fişeği ve 6 cep telefonu bulundu. Şüpheliler T.A., K.Y., M.M.B., O.B. ve M.T.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.