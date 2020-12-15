BÜYÜKÇEKMECE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan otomobilin bagajında 8 kilo metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmanın operasyonu ise saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.M.K ve C.Ö. isimli şüphelilerin doğu illeri üzerinden İstanbul'a uyuşturucu madde getirerek torbacı tabir edilen kişiler aracılığıyla piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, M.M.K ve C.Ö.'nün Büyükçekmece'de bulunan evlerinin çevresinde fiziki takip ve istihbarı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi evlerinde sakladığını ve kiraladıkları araçlar ile satışını yaptığını belirledi. Jandarma, şüphelilerin kiraladıkları aracın bagajına uyuşturucu maddeyi saklayarak evden çıkış yaptıklarını tespit etti ve operasyon için düğmeye bastı. Aracı takibe alan Jandarma ekipleri, bütün geçiş yollarını tuttu. Jandarma ekipleri, şüpheliler M.M.K ve C.Ö.'nün araçlarının stepnesine sakladıkları uyuşturucu maddeyi satamadan, araç içerisinde etkisiz hale getirdi. Jandarma ekipleri araçta arama yaptı. Narkotik köpeği Vadi'nin bagaj bölgesine tepki vermesi üzerine burada yapılan aramada stepne boşluğuna yerleştirilmiş birer kiloluk poşetler içerisinde 8 kilo gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekipleri yaptıkları soruşturmayla daha önce de uyuşturucu imal ve ticareti ile birlikte M.M.K' nın 5, C.Ö.'nün ise 4 farklı suçtan kaydı bulunduğunu tespit etti. Şüpheliler M.M.K ve C.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

- İstanbul