Son dakika haberleri: JANDARMADAN ORMAN YANGINLARINA KARŞI HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİM - Son Dakika
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Son dakika haberleri: JANDARMADAN ORMAN YANGINLARINA KARŞI HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİM

01.07.2022 16:04

Son dakika haberler... BURSA'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.

BURSA'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen talimatın ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini arttırdı. Denetime, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleriyle toplam 50 personel katıldı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı helikopter de denetime havadan destek verdi.

Denetimlerde jandarma trafik ekipleri, Uludağ Yolu'nda araç sürücülerini uyarırken, JAK ve JÖH timleri de ormana girerek mangal yapanların yaktıkları ateşi söndürdü.

Orman yangınlarına karşı denetimlerin arttırılarak devam edeceği bildirildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: JANDARMADAN ORMAN YANGINLARINA KARŞI HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİM - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: JANDARMADAN ORMAN YANGINLARINA KARŞI HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİM - Son Dakika
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