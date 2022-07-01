İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen talimatın ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini arttırdı. Denetime, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleriyle toplam 50 personel katıldı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı helikopter de denetime havadan destek verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: JANDARMADAN ORMAN YANGINLARINA KARŞI HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİM - Son Dakika

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