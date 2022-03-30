Son dakika haberleri: Jandarmadan ormancılara kriminal eğitim - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Jandarmadan ormancılara kriminal eğitim

30.03.2022 15:34
Son dakika haberleri: Jandarmadan ormancılara kriminal eğitim

Son dakika haberi: Kilis'te, jandarma ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeline kriminal inceleme, bulguların toplanması konusunda eğitim verdi.

Kilis'te, jandarma ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeline kriminal inceleme, bulguların toplanması konusunda eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından, İşletme Müdürlüğünde görevli İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve yangınla mücadelede görev alan diğer personellere yönelik Orman Yangınlarında, kriminal inceleme, bulguların toplanması, olay yeri inceleme esasları ve adli soruşturma konuları ile alakalı eğitim verildi. - KİLİS

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Orman İşletme Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Jandarmadan ormancılara kriminal eğitim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Jandarmadan ormancılara kriminal eğitim - Son Dakika
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