Son dakika haberleri | Jandarmadan ormanlara 24 saat devriye - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Jandarmadan ormanlara 24 saat devriye

03.07.2022 22:56
Son dakika haberleri | Jandarmadan ormanlara 24 saat devriye

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ta jandarma ekipleri orman yangınlarını önlemek amacıyla 24 saat aralıksız kontroller gerçekleştiriyor.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri orman yangınlarını önlemek amacıyla 24 saat aralıksız kontroller gerçekleştiriyor.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgelerinde bulunan ormanlık alanlarda orman yangınlarını önlemek maksadıyla Jandarma Asayiş ve Trafik ekipleriyle denetlemelerini sürdürüyor. Toplam 189 personel ile 65 devriye faaliyeti icra edildi. İl Jandarma Komutanlığınca ormanlık alanlarda araç ve yaya olmak üzere 24 saat aralıksız kontrollerin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan orman yangınlarının yüzde 89'unun insan kaynaklı sebeplerle başladığı ifade edimdi. Ormanlık alanlarda ve yakınlarında ateş yakılmaması, anız ateşi yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması, izin verilen mesire yerleri dışında mangal ateşi yakılmaması, izin verilen kamp alanları dışında kamp ateşi yakılmaması, yangına sebep olacak atıkların görüldüğünde ormandan uzaklaştırılması ve çöplerin doğada bırakılmaması hatırlatıldı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Otobüste uyuşturucu ile seyahat ederken yakalandılar Otobüste uyuşturucu ile seyahat ederken yakalandılar Avukatlara saldırı şüphelileri serbest bırakıldı Avukatlara saldırı şüphelileri serbest bırakıldı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Jandarmadan ormanlara 24 saat devriye - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde alınan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Seçimleri açık ara farkla kazandık
20:43 Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 23:02:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Jandarmadan ormanlara 24 saat devriye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement