Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgelerinde bulunan ormanlık alanlarda orman yangınlarını önlemek maksadıyla Jandarma Asayiş ve Trafik ekipleriyle denetlemelerini sürdürüyor. Toplam 189 personel ile 65 devriye faaliyeti icra edildi. İl Jandarma Komutanlığınca ormanlık alanlarda araç ve yaya olmak üzere 24 saat aralıksız kontrollerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Jandarmadan ormanlara 24 saat devriye - Son Dakika

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