Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca, orman yangınları ile mücadele kapsamında, Çamlıca Tabiat Parkında orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla mangal, semaver ve ateş yakılma alanları kontrol edildi. Ayrıca yasaklanan alanlarda ateş yakan vatandaşlar ikaz edilerek ateşlerin emniyetli şekilde söndürülmesi sağlandı. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 20:40

Kaynak: İHA

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