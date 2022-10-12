Son dakika haberleri... Jandarmadan sivil kıyafetli trafik denetimi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Jandarmadan sivil kıyafetli trafik denetimi

12.10.2022 18:31
Son dakika haberleri... Jandarmadan sivil kıyafetli trafik denetimi

Son dakika 3. sayfa haberi: Zonguldak'ta jandarma ekiplerince sivil kıyafetli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince sivil kıyafetli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması Personeli, trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı, huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanmasına yönelik trafik güvenliğinin oluşturulması amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçları sivil kıyafetlerle yolculuk yaparak sürücülerin trafik kurallarına uyumunu denetledi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve sürücülerde yakalanma duygusunu üst düzeye çıkarabilmek için sorumluluk alanında bulunan karayollarında sivil kıyafetli Trafik Jandarması personeli ile denetim ve kontrollere devam edileceği belirtildi.

Karayolu ağını kullanan tüm yol kullanıcıların mağdur olmamaları ve trafik kurallarına uymaları temenni edildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Jandarmadan sivil kıyafetli trafik denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Jandarmadan sivil kıyafetli trafik denetimi - Son Dakika
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