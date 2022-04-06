Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 102 obje ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken 102 tarihi obje ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin çeşitli eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisi alındı. Jandarma ekiplerince şüphelilerin kaldıkları yer tespit edilerek operasyon planlandı. Yapılan operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 102 tarihi obje geçirildi.

Ele geçirilen objelerin "1 adet 81 cm uzunluğunda kabzesi deri kaplamalı metal kılıç, 1 adet 60 cm uzunluğunda kılıç kını. 2 adet 16 cm uzunluğunda hançer, 38 cm uzunluğunda namlu üzerinde 1867 ibaresi olan kabzesi ahşap horozlu diye tabir edilen tüfek, 1 adet 28 cm uzunluğunda kabzesi işlemeli hançer ve kını, 2 adet 31 cm uzunluğunda metal hançer, 1 adet 22 cm uzunluğunda metal hançer kını, 1 adet 20 cm boyunda üzerinde insan figürü bulunan pişmiş taştan yapılmış sürahi şekilli obje, 1 adet 20 x 11 ebadında kapaklı ahşap sandık, 1 adet 27 cm uzunluğunda sap kısmı deri, metal hançer, 1 adet 30 cm uzunluğunda metal mızrak ucu, 1 adet üzeri taş ve kabartma işlemeli süs eşyası, 4 adet mavi renkli oval taş, 2 adet siyah, gri ve beyaz renkli oval taş, 1 adet 14 cm uzunluğunda metal işlemeli ahşap kapaklı kutu, 1 adet 10 cm uzunluğunda üzeri saydam ve pürüzlü parlak taş, 1 adet 9 cm uzunluğunda dışı kahverengi içi parlak saydam taş, 1 adet 7 cm yüksekliğinde firavun motifli siyah renkli obje, 1 adet 7 cm uzunluğunda kurbağa figürlü metal obje, 1 adet 10 cm uzunluğunda balık figürlü metal obje, 1 adet 5 cm uzunluğunda kapaklı dışı işlemeli ahşap kutu, 1 adet 8 cm uzunluğunda kapaklı dışı işlemeli ahşap kutu, 8 adet 2 cm uzunluğunda ok ucu şeklinde obje, 1 adet 5 cm uzunluğunda kalp şeklinde metal dışı işlemeli kapaklı kutu, 1 adet 7 cm uzunluğunda kahverengi kapaklı üzerinde eski harfler bulunan taş obje, 1 adet 11 cm uzunluğunda içi işlemeli sarı renkli metal obje, 1 adet 6 cm uzunluğunda üzeri yeşil siyah taşlı metal bilezik, 1 adet 7 cm uzunluğunda metal üzeri insan yüzü figürlü kolye ucu, 1 adet metal üzeri insan yüzü figürlü kolye ucu, 1 adet metal üzeri yeşil 3 taşlı yüzük, 2 adet 1 cm çapında parlak siyah renkli taş, 1 adet 4 cm çapında kahverengili taş, 1 adet 3 cm boyunda siyah renkli metal kap, 18 adet 55 cm uzunluğunda üzerinde eski harf ve simgeler bulunan papirüs" olduğu bildirildi.

(Yakup Sağlam-İHA)