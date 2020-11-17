Son dakika haberleri... Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 19 parça eser, 12 adet keşif amaçlı çekilmiş fotoğraf, 10 adet muhtemel kazı alanlarını gösterir kroki ve muhtelif sayıda not kağıdı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Simav ilçesinde ikamet eden bir şahsın, elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştığı ve bu yönde müşteri aradığı ve araç ile nakledeceği bilgisi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay ile ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde, Y.K. isimli şahsın kullanmış olduğu araç takibe alındı. Araç Simav- Gediz karayolu Arap Hüseyin mevkiinde durdurularak şüpheli şahıs yakalandı. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 adet resim figürlü tablet, 1 adet çanak, 3 adet insan figürlü heykel, 1 adet haç, 1 adet mermer heykel ve 5 adet sikke olmak üzere toplam 19 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayın zanlısı Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Y.K'nin 19 adet muhtelif tarihi eserle birlikte yakalanması olayı ile ilgili genişletilen soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu belirlenen şüpheli B.K. (40) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 12 adet keşif amaçlı çekilmiş fotoğraf, 10 adet muhtemel kazı alanlarını gösterir kroki ve muhtelif sayıda not kağıdı ele geçirildi. Şüpheli B.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA