Son dakika haberleri: Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 390 adet sikke, 90 adet tarihi obje, 9 adet yüzük, 3 adet haç ve 1 adet taç ele geçirdi.

Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalarda Bahçeli Beldesinde 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 390 adet sikke, 90 adet tarihi obje, 9 adet yüzük, 3 adet haç ve 1 adet taç ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - NİĞDE