Son dakika haberleri: Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Jandarmadan tarihi eser operasyonu

03.03.2022 11:32
Son dakika haberleri: Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 390 adet sikke, 90 adet tarihi obje, 9 adet yüzük, 3 adet haç ve 1 adet taç ele geçirdi.

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 390 adet sikke, 90 adet tarihi obje, 9 adet yüzük, 3 adet haç ve 1 adet taç ele geçirdi.

Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalarda Bahçeli Beldesinde 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 390 adet sikke, 90 adet tarihi obje, 9 adet yüzük, 3 adet haç ve 1 adet taç ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - NİĞDE

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Jandarma, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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