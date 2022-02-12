Son dakika! JANDARMADAN TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI - Son Dakika

MERSİN'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen PKK/KCK ve DKP/BÖG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK ve DKP/BÖG silahlı terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edilen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Toroslar, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları ile sempatizan kitlenin moral ve motivasyonunu artırmak, ayrıca terörist başının 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesini protesto etmek amacıyla eylem hazırlığında olan şüpheliler jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.