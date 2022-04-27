Son dakika haberleri... Jandarmadan 'trafik' eğitimi: Simülasyon aracında kaza anını yaşadılar - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Jandarmadan 'trafik' eğitimi: Simülasyon aracında kaza anını yaşadılar

27.04.2022 14:36

Son dakika habere göre Jandarmadan 'trafik' eğitimi: Simülasyon aracında kaza anını yaşadılarKIRIKKALE Kırıkkale'de jandarma ekiplerince öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi.

Jandarmadan 'trafik' eğitimi: Simülasyon aracında kaza anını yaşadılar

KIRIKKALE Kırıkkale'de jandarma ekiplerince öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi. Simülasyon aracında kaza anını yaşayan vatandaşlar, emniyet kemerinin önlemini anladı.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı, Kırıkkale'ye geldi. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına konuşlanan tırda, jandarma ekiplerince öğrencilere trafik kuralları anlatıldı. Eğitimin ardından öğrencilere alanda kurulan trafik uyarı levhaları ve ışıklarının yer aldığı parkurda, akülü arabalarla trafik kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Öte yandan, yine bir tırda yer alan emniyet kemeri simülasyon aracında vatandaşlar kaza anında yaşananları deneyimledi. Şehit Mustafa Nohut Anaokulu Öğretmeni Sevcan Altıntaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik eğitiminin uygulamalı olarak çocuklar için çok verimli olduğunu ifade ederek, küçük yaştaki çocuklara bu tür eğitimlerin verilmesinin daha kalıcı öğrenmelerini sağladığını söyledi.

"Çocuklar, trafik eğitimini uygulamalı olarak öğrendi"

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen trafik eğitimine katıldıklarını ifade eden Altıntaş, öncelikle mobil trafik eğitimi aracında çocuklara görevliler tarafından teorik bilgilendirme yapıldığını belirterek, "Çocuklarımız alanda kurulan parkurda trafik eğitimini uygulamalı olarak öğrendi. Okul öncesi dönem çocuklar için küçük yaşta özellikle trafik eğitiminin verilmesi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Uygulamalı olarak da yapılan trafik eğitiminin de çocuklar için daha kalıcı öğrenme sağladığını biliyoruz. Dolayısıyla bu eğitimin bu alanda bu şekilde uygulamalı olarak yapılması çocuklarımız için çok verimli oldu. Bütün jandarma ekibine emeği geçenlere okulumuz ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Özellikle çocukların emniyet kemeri takması gerekiyor"

Emniyet kemeri simülasyon aracında deneyim yaşayan Aynur Aydemir ise "İlk başta korktum. Sonradan da takla atmaya başladığında ters çevrildiği anda anladım ki emniyet kemeri çok önemliymiş. sıkıntı yaşamadık. Bende aktif kullanıcıyım zaten her seferinde takıyorum. Gerçekten de takılması gereken bir şey. Risk anında kaza anında herkesin canını koruyor. Araç kullanan bütün sürücülerin yolcuların özellikle çocukların arkada otursalar dahi emniyet kemerini takması gerekiyor can güvenliği için" diye konuştu.

Son dakika haberleri... Jandarmadan 'trafik' eğitimi: Simülasyon aracında kaza anını yaşadılar
Son dakika haberleri... Jandarmadan 'trafik' eğitimi: Simülasyon aracında kaza anını yaşadılar
Son dakika haberleri... Jandarmadan 'trafik' eğitimi: Simülasyon aracında kaza anını yaşadılar
Son dakika haberleri... Jandarmadan 'trafik' eğitimi: Simülasyon aracında kaza anını yaşadılar

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milli eğitim bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Jandarmadan 'trafik' eğitimi: Simülasyon aracında kaza anını yaşadılar - Son Dakika


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