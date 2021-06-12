Üye Girişi
Son dakika haberleri | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

12.06.2021 12:27
Son dakika haberleri | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Melikgazi ve Develi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3,5 kilo bonzai ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Melikgazi ve Develi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3,5 kilo bonzai ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 3,5 kilo bonzai, 5 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirdi. Yine jandarma ekiplerinin Develi ilçesinde bir araçta yaptığı aramalarda 5 gram metamfetamin ve çok sayıda uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi. Olaylarla ilgili S.D. ve M.K. gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KAYSERİ

Son dakika haberleri | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu, Jandarma, Kayseri, Bonzai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti 12:59 İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti Yıllar önce uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı 12:31 Yıllar önce uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı Erman Toroğlu TRT spikerlerine patladı: İki tane adam bizi aptal yerine koydu 12:16 Erman Toroğlu TRT spikerlerine patladı: İki tane adam bizi aptal yerine koydu
''Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü Youtube'da anlattı 12:05 ''Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü Youtube'da anlattı Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi 11:40 Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi 3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı 10:54 3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş 10:47 Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş İntihar etmek isteyen şahıs, tırmandığı elektrik kablolarında böylece kalakaldı 10:43 İntihar etmek isteyen şahıs, tırmandığı elektrik kablolarında böylece kalakaldı

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Son Dakika: Bu yıl sadece Suudi vatandaşlar ve oturma izni olanlar hacca gidebilecek Son Dakika: Bu yıl sadece Suudi vatandaşlar ve oturma izni olanlar hacca gidebilecek         
13:14
Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı         
12:34
Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine         
12:17
Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emekliler temmuzda yüzde 7.67 zam alacak Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emekliler temmuzda yüzde 7.67 zam alacak         
12:06
Cenk Eren, leopar desenli bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'yı Banu Alkan'a benzetti Cenk Eren, leopar desenli bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'yı Banu Alkan'a benzetti         
11:55
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:49
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var         
08:58
Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu         
00:40
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler         
20:22
Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu         
20:06
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 13:42:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement