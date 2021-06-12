Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Melikgazi ve Develi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3,5 kilo bonzai ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 3,5 kilo bonzai, 5 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirdi. Yine jandarma ekiplerinin Develi ilçesinde bir araçta yaptığı aramalarda 5 gram metamfetamin ve çok sayıda uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi. Olaylarla ilgili S.D. ve M.K. gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KAYSERİ