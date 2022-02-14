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Son dakika haberleri! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

14.02.2022 16:23
Son dakika haberleri! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler: Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda 200 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda 200 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Develi ilçesinde M.U. ve A.A.'nın üzerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 200 gram kubar esrar ve kubar esrarı öğütme aleti ele geçirildi. Olayla ilgili M.U. ve A.A. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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