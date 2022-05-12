Son dakika haberleri... JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haberleri... JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

12.05.2022 12:55

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde kullanan kişi ve kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 gram metamfetamin, 1 gram esrar ele geçirdi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde kullanan kişi ve kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 gram metamfetamin, 1 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı bilgisini aldıkları U.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda yakalanan U.B.'nin üst aramasında 6 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 1 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.B. hakkında uyuşturucu kullanma ve bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldı.

Son dakika haberleri... JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika haberleri... JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika haberleri... JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika haberleri... JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Manavgat, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika


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