Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kozlu İlçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler bir araç ve içerisinde bulunan 1 şahıs üzerinde yapılan aramada; 3 gram metamfetamin, 1 adet pürmüz, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet kullanılmış uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu maddeyi eritmede kullanılan çakmak ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 1 şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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