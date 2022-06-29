Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi

29.06.2022 09:36

Son dakika haberler... İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik detektör köpeği "Avcı"nın da katıldığı operasyonda yaklaşık 62 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik detektör köpeği "Avcı"nın da katıldığı operasyonda yaklaşık 62 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Yurt dışından yurda soktuğu uyuşturucu maddeleri İstanbul'da eğlence mekanları ve torbacılara satma hazırlığında olan şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.K. isimli şahsın yurt dışından getirdiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi İstanbul'da eğlence mekanlarına ve torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisini aldı. Aylar süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelinin Bahçelievler'de faaliyet gösterdiği belirlendi. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, şüpheliyi adım adım takibe başladı. Uyuşturucu maddelerin bir araca yüklendiğini ve torbacılara dağıtılacağını tespit eden jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri yüklediği seyir halindeki araç durduruldu. Narkotik köpeği "Avcı"nın da katılımıyla yapılan aramada aracın bagaj kısmında kolilenmiş vaziyette yaklaşık 62 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri detektör köpeklerin koku almasını önlemek için şeffaf naylon ile sardığı görüldü. Yakalanan B.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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