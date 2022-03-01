Son dakika haberleri: Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

01.03.2022 16:35
Son dakika haberleri: Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve silah ticareti yapan şahıslara karşı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesinde tespit edilen E.T., A.U., F.U. ve Y.T.'nin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 50 gram uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 50 bin 810 TL ile 70 Euro para bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan 4 şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
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