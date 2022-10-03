Son dakika haberleri! Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

03.10.2022 10:44
Son dakika haberleri! Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 12 bin 685 gram uyuşturucu ve 5 bin 508 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 12 bin 685 gram uyuşturucu ve 5 bin 508 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 22-30 Eylül 2022 tarihleri arasında toplam 31 uyuşturucu ve kaçakçılık çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda 26 şüpheli şahıs gözaltına alınarak 12 bin 685 gram kubar esrar, 5 bin 508 kök kenevir bitkisi, 75 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 23 gram uyuşturucu madde ve 3 bin 980 adet makaron ele geçirildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

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