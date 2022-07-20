Anonsta 'Havaların sıcak ve rüzgarlı olması sebebiyle ormanlık alanların kuru olması, yangın riskinin arttırmasına neden oluyor. Kesinlikle ormanlarda ve yakın yerlerde ateş yakılmaması gerekir yangın çıkma durumunda alo 177 orman yangın ihbarına aramanız gerekmektedir" diye anons edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Jandarmadan vatandaşa anonslu yangın uyarısı - Son Dakika

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