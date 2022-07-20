Son dakika haberleri: Jandarmadan vatandaşa anonslu yangın uyarısı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Jandarmadan vatandaşa anonslu yangın uyarısı

20.07.2022 00:57
Son dakika haberleri: Jandarmadan vatandaşa anonslu yangın uyarısı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Meteoroloji'nin Muğla bölgesinde 25 Temmuz'a kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üstünde seyredeceği açıklamasının ardından Menteşe İlçe jandarma ekipleri orman yangınına karşı vatandaşları uyarıyor.

Meteoroloji'nin Muğla bölgesinde 25 Temmuz'a kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üstünde seyredeceği açıklamasının ardından Menteşe İlçe jandarma ekipleri orman yangınına karşı vatandaşları uyarıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçe jandarma ekipleri tarafından Yaraş mevkiinde devriye gezen Jandarma ekipleri, megafon ile vatandaşlara uyarılarda bulundular.

Anonsta 'Havaların sıcak ve rüzgarlı olması sebebiyle ormanlık alanların kuru olması, yangın riskinin arttırmasına neden oluyor. Kesinlikle ormanlarda ve yakın yerlerde ateş yakılmaması gerekir yangın çıkma durumunda alo 177 orman yangın ihbarına aramanız gerekmektedir" diye anons edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Jandarmadan vatandaşa anonslu yangın uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Jandarmadan vatandaşa anonslu yangın uyarısı - Son Dakika
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