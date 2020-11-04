Ula ilçesinde çalınan motosiklet Köyceğiz'de bulunarak sahibine teslim edildi.
Ula'nın Karabörtlen Mahallesi'nde Ceyhan Özcan'a ait 48 DC 139 plakalı motosiklet, evin önünden çalındı.
Özcan'ın ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karabörtlen Asayiş, Olay Yeri İnceleme ve JASAT timleri tarafından çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda hırsızlık şüphelisinin S.G. olduğu belirlendi.
Şüphelinin çaldığı motosikleti Köyceğiz ilçesi Küme Evleri mevkisine bıraktığı daha sonra satmak için gelip alacağı tespit edildi.
Jandarmalar motosikleti bulunarak sahibine teslim etti.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.
- Kaynak: AA
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