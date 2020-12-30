Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, O ANLAR KAMERADA

BARTIN'da, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamanın sonrasında refüje çarparak kaza yaptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün öğle saatlerinde, il sınırında denetim yapan jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Jandarma trafik timlerinin takip ettiği M.Ö. (25) Kozcağız Belde girişindeki terminal mevkiine geldiği sırada önce orta refüje sonra da karşı yoldaki kaldırıma çarptı. Jandarma ekipleri kazadan yara almadan kurtulan sürücüyü gözaltına aldı. Sürücü hakkında, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve kamu malına zarar vermek" suçlarından işlem yapıldı. Jandarmanın kovalaması ve sonrasında yaşanan kaza anı belde girişindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.