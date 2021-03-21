JANDARMA'NIN KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda 60 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.B.?ye çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin lira para cezası uygulanırken, jandarmanın operasyon anları kameraya yansıdı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da piyasadan toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilerek akaryakıta dönüştürüldükten sonra piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen diğer sanayi bölgeleri ve tamirhaneleri takibe alan jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla rutin olarak yağ toplayan kişileri tespit etti. Atık yağları toplayan kişileri teknik ve fiziki olarak takibe devam eden jandarma ekipleri yetkisi ve lisansı bulunmayan A.B. isimli kişinin toplamış olduğu atık yağları Sancaktepe'de bulunan bir TIR garajına götürdüğünü belirledi. Jandarma ekipleri atık yağların taşındığı TIR garajını gece gündüz takibe aldı.

60 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerince şüphelilerin sürekli olarak belirlenen adrese atık yağ taşıdıklarının tespit etti ve atık yağ getirildiği esnada iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda işlem yapılmak üzere bekletilen çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankı ile içerisinde 60 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

ÇEVREYİ KİRLETMEKTEN 396 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

İş yeri mühürlenen A.B.?ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin lira idari para cezası uygulanırken, jandarma ekiplerince de adli işlem başlatıldı.