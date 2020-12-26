Son dakika haberleri | Jandarmanın operasyonunda 2,5 ton etil alkol ve sahte içki kiti ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Jandarmanın operasyonunda 2,5 ton etil alkol ve sahte içki kiti ele geçirildi

26.12.2020 11:07
Son dakika haberleri | Jandarmanın operasyonunda 2,5 ton etil alkol ve sahte içki kiti ele geçirildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2,5 ton etil alkol ile çok sayıda sahte içki kiti ele geçirildi.

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2,5 ton etil alkol ile çok sayıda sahte içki kiti ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayrampaşa ve Maltepe'de faaliyet gösteren bazı işletmelerden ve depolardan piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde sahte içkilerin satışa hazırlandığı adresleri belirleyen ekipler, eş zamanlı baskın düzenledi.

İşletmelerin satış gerçekleştirdikleri kısımlarında ve depolarında yapılan aramalarda, paketlenmiş ve dağıtıma hazır 2,5 ton etil alkol ile sahte içkiye dönüştürmek için kullanılan viski, votka ve rakı esansları ile gliserin olmak üzere toplam 1285 sahte içki kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.K. ve E.P. jandarmadaki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.

Ekipler, vatandaşlara sahte içki konusunda uyarıda bulunarak, şüphelenilen durumlarda "174 Alo Gıda İhbar Hattı"na ulaşılmasını istedi.

İstanbul, Jandarma, Maltepe, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Jandarmanın operasyonunda 2,5 ton etil alkol ve sahte içki kiti ele geçirildi - Son Dakika


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