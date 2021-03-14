Jandarmanın süper burunları "komando" gibi eğitiliyor - Son Dakika

Jandarmanın süper burunları "komando" gibi eğitiliyor

14.03.2021 10:37

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı envanterinde yer alan bomba arama, narkotik, iz takip ve kadavra köpekleri zorlu eğitimlerden geçerek adeta komando gibi eğitiliyor.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı envanterinde yer alan bomba arama, narkotik, iz takip ve kadavra köpekleri zorlu eğitimlerden geçerek adeta komando gibi eğitiliyor. Uzman eğiticileri eşliğinde eğitim sahasında çalışan köpekler, performanslarıyla göz dolduruyor.

Zonguldak'ta suç önlemede uyuşturucu ile mücadelenin yanı sıra kayıp vatandaşlar, kadavra ve bomba arama gibi birçok alanda kullanılan Salto, Taç, Vera ve Şila, parkurda zorlu eğitimlerden geçerek görevlere hazırlanıyor. Çeşitli engeller ve kondisyon parkurunda uzman eğiticileri eşliğinde düzenli olarak eğitimden geçirilen köpekler, jandarma ekiplerine büyük katkı sağlıyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından özel seçilen köpekler, bomba arama, uyuşturucu, kadavra arama ve iz takip konularında keskin koku alma yetenekleri sayesinde hem suç unsurlarının tespitinde hem de genel güvenlik konularında etkin rol oynuyor. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki (JAKEM) eğitimlerinin ardından Jandarma Komutanlığı envanterine atanan dedektör köpekler, asayişin ve huzurun sağlanmasında birçok başarılı göreve de imza attı.

12 saat eskilikte 5 kilometrelik mesafeye kadar kokuyu ayırt ediyor

Labrador cinsi Taç isimli iz takip köpeği, kayıp vatandaşlar ve kaçan düşman unsurları, hırsızlık, kaçakçılık, hudut ihlalleri, sabotaj veya operasyonlarda koku izini takip ediyor. Faillerin yerini tespit etmek maksadıyla kullanılan iz takip köpeğinin kokuyu ayırt etme duyusu yüksek. İzi sürülecek kokuyu 12 saat eskiliğe ve 5 kilometre mesafeye kadar diğer kokulardan ayırt ederek takip etme imkan ve kabiliyetine sahip olan Taç, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrine 2020 yılında iz takip köpeği olarak atandı. Atandığı günden bu güne kadar toplamda 25 görev icra etti. Görevlerde 4 sağ, 2 ölü vatandaşın bulunmasında ve icra edilen tanıtıcı ve caydırıcı görevlerde faaliyette bulundu.

Salto, 6 ölü şahıs, 2 uzuv bularak jandarmaya katkı sağladı

Belçika malinois cinsi kadavra arama köpeği Salto ise 2019 yılında Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrine atandı. Kadavra arama köpeği Salto, adli vakalarda ve kriminal olaylarda ölen, öldürülen vatandaşların arazide, kapalı mekanlarda ve belirli bir bölgede toprak altına gömülmesi, her türlü doğal ve doğal olmayan afet sonucunda betonarme enkaz altında kalıp ölen vatandaşlar, toprak kayması, su-sel baskınları, çığ düşmesi gibi durumlara maruz kalan cansız insanların ve herhangi bir bölgede kayıp olup ölen şahısların yerlerini tespit etmekte kullanılıyor. Salto, atandığı günden bugüne kadar toplamda 10 görev ve 75 faaliyet icra etti. Bu görevlerde 6 ölü şahıs, 2 doku kaynağı kalıntısı (ölü insan uzvu), 1 kan kalıntısı bulunmasına katkı sağladı.

215 göreve katılan Vera kilolarca uyuşturucu yakalattı

Alman çoban köpeği Vera, uyuşturucu madde kullanan ve taşıyan kişiler ile bu maddelerin ticaretini veya kaçakçılığını yapan kişilerin eşyaları, araçları, arazileri, ev ve müştemilatının aranmasında kullanılıyor. Vera, 2018 yılında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda başladığı faaliyetlerde 118 göreve katıldı. Ardından 2019 yılında Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrine atandı. Zonguldak'a atandıktan sonra bu güne kadar 97 görev icra eden Vera, 25 kilogram esrar, kenevir tohumu, bonzai, scank ve metamfetamin ele geçirilmesine katkı sağladı.

Suriye'de bombalı aracı yakaladı

Belçika malinois cinsi Şila ise, 2018 yılında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda 135 göreve katıldı. Bu görevlerde 2 adet patlayıcı madde C4 tespit etti. 2020 yılında Suriye yurt dışı görevine gönderilen Şila, icra ettiği 67 görevde 2 adet bombalı araca pozitif tepki vererek, TNT isimli patlayıcı madde tespit etti. 2020 yılının Eylül ayında Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan Şila, bugüne kadar 5 görev icra etti. - ZONGULDAK

Jandarmanın süper burunları komando gibi eğitiliyor
Jandarmanın süper burunları komando gibi eğitiliyor
Jandarmanın süper burunları komando gibi eğitiliyor
Jandarmanın süper burunları komando gibi eğitiliyor
Jandarmanın süper burunları komando gibi eğitiliyor
Jandarmanın süper burunları komando gibi eğitiliyor
Jandarmanın süper burunları komando gibi eğitiliyor
Jandarmanın süper burunları komando gibi eğitiliyor
Jandarmanın süper burunları komando gibi eğitiliyor
Jandarmanın süper burunları komando gibi eğitiliyor
Jandarmanın süper burunları komando gibi eğitiliyor
Jandarmanın süper burunları komando gibi eğitiliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Jandarmanın süper burunları 'komando' gibi eğitiliyor - Son Dakika


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