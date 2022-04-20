Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada

20.04.2022 01:14
Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada

Son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde sendika ve vakıf binası görünümlü kumarhaneye jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde sendika ve vakıf binası görünümlü kumarhaneye jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. 185 kişinin kumar oynarken suçüstü yakalandığı binada, kumar oynatılan malzemelerin köpükten yapıldığı ve baskın anında asit dökülerek eritilmek istendiği tespit edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan ve yan yana binalarda bulunan Ege Genel İş Sendikası, Biz Lokanta ve Seyyar Yemek Çalışan İşçileri Sendikası binası ile Yeni Nesile Eğitim ve Yardım Vakfı binalarında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler, koçbaşı ile kapıları açmaya çalışsa da, kapıların baskın anında açılmaması için ağır malzemelerden yapılması sebebiyle kapının yanında bulunan duvarları kırarak içeri girdi. Üç ayrı binanın birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilirken, jandarma ekiplerini karşısında görenler üst katta bulunan toplantı odasına koşarak kumar oynamadıklarını göstermeye çalıştı.

Asit döküp eritiyorlarmış

Jandarma ekiplerinin baskın yaptığı adreste 185 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Öte yandan operasyonda ele geçirilen malzemelerin köpükten yapıldığı ve baskın esnasında internetten sipariş verilerek alınan asitle dökülerek yok edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Sözde sendika yöneticisinin ifadeleri doğrultusunda, sipariş verilen tombala malzemeleri, asit, içeride satılmak üzere alınan çok sayıda sigara ve 2 adet tabanca, bina dışında bulunan bir otomobilin içerisinde ele geçirildi. Operasyonda 185 kişiye 336 bin 515 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynatmaya yer ve imkan sağlama suçundan 5 kişiye de adli işlem uygulanacağı bildirildi.

Bakan Soylu Ramazan'da kumar oynatanlara gözdağı vermişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde, Türkiye Belediyeler Birliği'nde düzenlenen Sivil Toplum İl Müdürleri ile Görüşme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Adam spor kulübü kurmuş, kumar oynatıyor. Şimdi Ramazan ayı geliyor. Bu dönem için bazılarının kötü bir alışkanlığı var; tombala oynamak gibi. Hadi oynatın da göreyim. Şimdi buradan tekrar uyarıyorum, hadi bakalım oynatın da göreyim. 'Kültür derneği' deyip başka işleri ortaya koymaya çalışıyorlar" sözlerine yer vermişti. - İZMİR

Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada

YORUMLAR
500
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon Kiraz'da bir büfede iki kumar makinesi ele geçirildi Kiraz'da bir büfede iki kumar makinesi ele geçirildi

Jandarma, Sendika, Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Tanju Çolak'tan Fatih Terim itirafı: Uçak düşsün diye dua ettim
00:52 Trafikte bilincini kaybetti, hemen yanında giden sürücünün hamlesi gözleri yaşarttı
00:41 İskenderun'da cinnet getirerek 9 yaşındaki kızını öldüren anne de yaşamını yitirdi
00:36 Biden'den "Ukrayna'yı ziyaret edecek misiniz?" sorusuna yanıt
00:25 Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark!
00:13 Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı "150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu" dedi, stüdyo buz kesti
00:09 Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!
23:42 Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek
23:34 TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma
23:28 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir piyade teğmen şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 01:22:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement