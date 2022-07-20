Son dakika haberleri: Jandarmayı görünce panikledi yakayı ele verdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Jandarmayı görünce panikledi yakayı ele verdi

20.07.2022 23:46
Son dakika haberleri: Jandarmayı görünce panikledi yakayı ele verdi

Son dakika haberler: Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerini görünce panikleyen genç, arabasına doğru koşmaya başlayınca jandarma tarafından durduruldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerini görünce panikleyen genç, arabasına doğru koşmaya başlayınca jandarma tarafından durduruldu. Şüpheli gencin yapılan üst aramasında ve aracında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında, Jandarma Trafik Timince icra edilen devriye esnasında; ağaçlık alanda M.Ö. (34) isimli şahsın şüpheli hareketler sergileyerek aracına doğru koşarak ilerlemesi üzerine, şahıs araca bindiği esnada durduruldu ve elinde alüminyum folyo içerisinde yaklaşık 2 gram metamfetamin maddesi bulundu. Araçta yapılan aramada ise 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ile 15 gram esrar maddesi ve bir deste tütün sarma kağıdı ele geçirildi. Olay ile ilgili tahkikata başlanırken şüpheli M.Ö. ile aynı araçta bulunan M.Ö. (26) ve H.Ö. (18) isimli şahıslar kan ve idrar örnekleri ile ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Jandarmayı görünce panikledi yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Jandarmayı görünce panikledi yakayı ele verdi - Son Dakika
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