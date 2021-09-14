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Son dakika haberleri... Japon askeri uzmandan Kuzey Kore'nin füze denemesine ilişkin "yeni bir tehdit" nitelemesi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Japon askeri uzmandan Kuzey Kore'nin füze denemesine ilişkin "yeni bir tehdit" nitelemesi

14.09.2021 07:32
Son dakika haberleri... Japon askeri uzmandan Kuzey Kore'nin füze denemesine ilişkin

Son dakika haberine göre Japon askeri uzman Koizumi Yu, Kuzey Kore'nin hafta sonundaki yeni tip uzun menzilli füze denemesini, "bölgeye yönelik yeni bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Japon askeri uzman Koizumi Yu, Kuzey Kore'nin hafta sonundaki yeni tip uzun menzilli füze denemesini, "bölgeye yönelik yeni bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Kamu yayıncısı NHK'ye konuşan Tokyo Üniversitesi İleri Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Merkezinden (RCAST) Doç. Dr. Koizumi, Pyongyang'ın füze denemesine tepki gösterdi.

Askeri uzman Koizumi, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırılan bilgilere göre, füzelerin, 1500 kilometreye kadar mesafe katettiğinin kaydedildiğine dikkati çekti.

Menzili 1500 kilometre olan füzelerin "ana hedefinin Japonya ve Japonya'da yer alan ABD üsleri olacağını" savunan Koizumi, bu tip uzun menzilli füzelerin "duyarlılık seviyesinin" analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

"Düşük irtifalarda seyreden seyir füzelerinin radar cihazlarınca saptanamayabileceğini" ileri süren Koizumi, Kuzey Kore'nin fırlatabileceği hem seyir hem de balistik füzelere karşı Japonya'nın önlem alması çağrısında bulundu.

Kyodo ajansına konuşan ve ismi verilmeyen bir savunma uzmanı ise Japonya'nın füze savunma sisteminin balistik füzeleri durdurabileceğini ancak "seyir füzelerini engelleyemeyebileceğini" kaydetti.

Güney Kore'ye ait Yonhap haber ajansı, Pyongyang'ın yeni füzelerinin, ABD ordusunca kullanılan Tomahawk seyir füzelerine benzediğini aktarmıştı.

Yonhap ajansının, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin cumartesi ve pazar günleri yaptığı füze denemelerinin başarılı olduğu bildirilmişti.

İki denemede de füzelerin, 1500 kilometreye kadar mesafe katettiği aktarılan haberde, "Kuzey Kore'nin, gıda kıtlığı ve ekonomik krize rağmen hala silah geliştirme kapasitesine sahip olduğu" ifade edilmişti.

Kuzey Kore, Japonya, Japon, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Japon askeri uzmandan Kuzey Kore'nin füze denemesine ilişkin 'yeni bir tehdit' nitelemesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Japon askeri uzmandan Kuzey Kore'nin füze denemesine ilişkin "yeni bir tehdit" nitelemesi - Son Dakika
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