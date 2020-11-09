Son dakika haberleri! Japonya Başbakanı Suga'dan Biden açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Japonya Başbakanı Suga'dan Biden açıklaması

09.11.2020 08:57
Son dakika haberleri! Japonya Başbakanı Suga'dan Biden açıklaması, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ülkelerinin ittifakını daha da güçlendirmek adına yeni ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile birlikte çalışmayı umduğunu söyledi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ülkelerinin ittifakını daha da güçlendirmek adına yeni ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile birlikte çalışmayı umduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçtiğimiz hafta yapılan başkanlık seçiminin galibi olan Demokrat aday Joe Biden'in seçim zaferinin yankıları sürerken, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'dan konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Başkent Tokyo'da gazetecilere değerlendirmede bulunan Suga, Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tebriklerini yineledi. Japonya ve ABD'nin barış ve özgürlük gibi evrensel değerleri paylaşan müttefikler olduğunu kaydeden Suga, ülkelerinin ittifakını daha da güçlendirmek ve Hint-Pasifik bölgesinde barış ve refahı sağlamak için Biden ile birlikte çalışmak istediğini söyledi. Suga, Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmek ve ABD'yi ziyaret etmek istediğini de dile getirdi.

Tebrik etmişti

ABD'deki seçimin sonuçlarının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik eden Suga, mesajında, "Japonya-ABD ittifakını daha da güçlendirmek ve Hint-Pasifik bölgesi ve ötesinde barış, özgürlük ve refahı sağlamak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı. - TOKYO

Son dakika haberleri! Japonya Başbakanı Suga'dan Biden açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri, Kamala Harris, Joe Biden, Japonya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Japonya Başbakanı Suga'dan Biden açıklaması - Son Dakika


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