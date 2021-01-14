Son dakika haberleri: Japonya Başbakanı Suga'dan Kuzey Kore açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: Japonya Başbakanı Suga'dan Kuzey Kore açıklaması

14.01.2021 09:42
Son dakika haberleri: Japonya Başbakanı Suga'dan Kuzey Kore açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri... Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Kuzey Kore'nin Tokyo Olimpiyatları'na katılması halinde kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü için muhataplarıyla görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Kuzey Kore'nin Tokyo Olimpiyatları'na katılması halinde kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü için muhataplarıyla görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Kuzey Kore ve Japonya arasındaki önemli sorunlardan biri olan Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarına yönelik Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'dan yeni adım geldi. Dün gece düzenlediği basın toplantısında meseleye değinen Suga, yaklaşan Tokyo Olimpiyatları'na atıfta bulundu. Oyunlar için ülkeye gelmeleri halinde üst düzey Kuzey Koreli yetkililerle sorunun çözümü için görüşmeye hazır olduğunu kaydeden Suga, hükümetinin önceliği bu konuya verdiğini ifade etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi'nin Kuzey Kore'nin dev organizasyona katılıp katılmayacağını tartışacağını belirten Suga, "Bu şansı kaçırmamak için ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğiz" şeklinde konuştu. Suga, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile herhangi bir önkoşul olmaksızın şahsen görüşmeye hazır olduğunu da yineledi.

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ÇÖZÜLEMEYEN SORUN

1970 ve 1980'li yıllarda kaçırıldığı iddia edilen Japon vatandaşları, Kuzey Kore ile Japonya arasında yıllardır çözülemeyen sorunların başında geliyor. Vatandaşlarının Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılarak alıkonulduğunu uluslararası kamuoyunda sıkça dile getiren Japonya, Pyongyang yönetiminin kaçırılan Japon vatandaşlarının Kuzey Koreli istihbaratçılara Japonca öğretmesinde ve ajanlık faaliyetlerinde kullandığını iddia ediyor.

BİR KISMI DÖNMÜŞTÜ

Kuzey Kore, 2002'de Pyongyang'da düzenlenen bir zirve sırasında kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti. Pyongyang bu kişilerden 5'inin evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya ise kaçırılan vatandaşlarının sayısının daha fazla olduğunu belirterek tamamının ülkelerine iade edilmesini istiyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Kuzey Kore, Japonya, Tokyo, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Japonya Başbakanı Suga'dan Kuzey Kore açıklaması - Son Dakika


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