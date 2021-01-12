Son dakika haberleri: Japonya Başbakanı Suga'dan yeni OHAL açıklaması - Son Dakika

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette şu anda uygulanan OHAL'in kapsamını Osaka, Kyoto ve Hyogo'yu da içine alacak şekilde genişletmeyi düşündüklerini söyledi.

Japonya'da Covid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz Cuma günü başkent Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Başbakan Yoshihide Suga, OHAL uygulamasının kapsamına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İktidar koalisyonunun üyelerine konu ile ilgili bilgi veren Suga, OHAL'i Osaka, Kyoto ve Hyogo'yu da içine alacak şekilde genişletmeyi düşündüklerini söyledi. Tokyo bölgesi dışındaki Osaka ve diğer eyaletlerde de enfeksiyonların hızla yayıldığını belirten Suga, " Hükümet, kararın kapsamını söz konusu eyaletleri içine alacak şekilde genişletmeyi değerlendirecek" ifadelerini kullandı.

4 EYALETTE UYGULANIYOR

Japonya'da hükümet korona virüs salgını nedeniyle 4 eyalette OHAL ilan etmiş, kararın geçtiğimiz Cuma itibariyle Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da geçerli olacağı açıklanmıştı. 7 Şubat'a dek yürürlükte kalacağı bildirilen uygulamanın, sokağa çıkma kısıtlaması getirmek yerine restoran ve benzeri işletmelerde enfeksiyonların yayılışını önlemeye odaklanacağı ifade edilmişti.

OHAL BEKLENTİSİ HAKİM

Osaka, Hyogo ve Kyoto eyaletlerinin valileri geçtiğimiz Cumartesi merkezi hükümetten OHAL uygulaması kapsamına alınma talebinde bulunmuş, korona virüs ile mücadeleden sorumlu Bakan Yasutoshi Nishimura ise bölgedeki sağlık sisteminin durumu ve diğer parametrelerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin ardından kararın verileceğini ifade etmişti. Suga'nın konuya dair nihai kararını yarın kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Pazar günü yerel bir televizyon programında konuyu değerlendiren Suga, salgın konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşlerine atıfta bulunarak "Birkaç gün bekleyip durumu görmemiz söylendi. Bu yüzden ben de öyle düşünüyorum. Endişeli olduklarını biliyorum. Gerektiği takdirde hemen adım atmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

VAKA SAYISI BUGÜN DE 4 BİNİ AŞTI

Japonya'da son 24 saatte 4 bin 535 kişiye Covid-19 teşhisi konulması ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 298 bin 880'e ulaşmıştı. Son 24 saatte 64 ölüm vakası bildirilen ülkede şimdiye kadar toplam 4 bin 192 kişi korona virüse yenik düşmüştü.

(Burak Ersoy/İHA)