Üye Girişi
Son dakika haberleri | Japonya'da ankete göre Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 50 - Son Dakika

Son dakika haberleri | Japonya'da ankete göre Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 50

14.12.2021 07:37
Son dakika haberleri | Japonya'da ankete göre Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 50

Son dakika haber: Japonya'da yapılan anket, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 50 olduğunu ortaya koydu.

Japonya'da yapılan anket, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 50 olduğunu ortaya koydu.

Kamu yayıncısı NHK, hafta sonu 1200'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği ankette Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini araştırdı.

Ankete göre Ekim 2021 olağan seçimlerini Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği düşüş gösterdi.

Kasım ayındaki NHK anketinde yüzde 53 olarak kaydedilen destek oranı yüzde 50'ye düştü.

Beğenmeyenlerin oranı ise 1 puan yükselişle yüzde 26'ya çıktı.

İktidardaki LDP'nin eylül sonundaki iç seçimlerinde genel başkanlığı üstlenen Kişida, 4 Ekim'de Temsilciler Meclisinde başbakan seçilmişti.

Başbakan olarak ilk siyasi sınavına 31 Ekim'deki olağan milletvekili genel seçiminde giren Kişida, sandalye sayısını düşürse de meclis çoğunluğunu korumuştu.

Başbakan, Japonya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Japonya'da ankete göre Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 50 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 19:26 Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz 17:54 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı 17:32 Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler 17:21 Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı 16:42 Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel

Son Dakika Haberleri
01:04 Bütçe görüşmelerinde "FETÖ'cü" kavgası yaşandı
01:02 Haluk Levent'le Yeniden reytinglere yenik düştü
00:38 Asansörde genç kıza tecavüz girişiminde bulunan sapık, daha önce de kız çocuğuna tacizde bulunmuş
00:37 Ünlü futbolcuyu ailesinin gözü önünde boynunu kemerle bağlayıp dövdüler
00:34 Tunus önümüzdeki yıl referandum ve parlamento seçimleri için sandık başına gidecek
00:14 Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu öğrenildi
00:12 İstifa sorularına Vitor Pereira'dan yanıt geldi
23:45 Fenerbahçe mağlubiyeti Volkan Demirel'i çıldırttı: Silkelerim
23:31 Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
23:12 Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılık hakkında konuştu: Vitor Pereira gidecek
Son dakika! Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi Son dakika! Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi         
07:39
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor         
18:10
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 07:45:54. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Japonya'da ankete göre Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 50 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement