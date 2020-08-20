Son dakika haberleri! Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölü sayısı 131'e yükseldi - Son Dakika

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bu ay aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Ağustos ayı başından bu yana yüksek sıcaklık değerleriyle boğuşan Japonya'da aşırı sıcağın bilançosu ağırlaşıyor. Tokyo yerel yönetimi kaynaklarından alınan bilgiye göre 12-19 Ağustos tarihleri arasında 28 kişinin daha sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirlenmesiyle toplam ölü sayısı 131'e yükseldi. Aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunun yaşının 70 ila 80 aralığında olduğu belirtilirken, son can kayıplarının 27'sinin kapalı alanda yaşandığı, 25'inin ise klima kullanmadığı ifade edildi.

UZMANLAR UYARIYOR Etkisini halen sürdüren aşırı sıcaklar konusunda uyarılarını yineleyen uzmanlar, vatandaşları mümkün olduğunca kapalı ve klimalı alanlarda bulunmaya çağırırken, düzenli su içmenin önemine dikkat çekti. Ayrıca açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği taktirde maske takılmaması uyarısında bulunuldu.

REKOR SICAKLIK Hafta başında tarihindeki en sıcak günü yaşayan Japonya'da termometreler 41.1'i göstermiş, sıcaklıkların bir süre daha benzer değerlerde takip edeceğini belirten uzmanlar sıcak çarpmasına karşı dikkatli olma çağrısında bulunmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)