Son dakika haberleri... Japonya'da askeri denizaltı ticari gemi ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Japonya'da askeri denizaltı ticari gemi ile çarpıştı: 3 yaralı

08.02.2021 15:42
Son dakika haberleri... Japonya'da askeri denizaltı ticari gemi ile çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Son dakika haberler... Japonya'da Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait denizaltı, ticari gemi ile çarpıştı.

Japonya'da Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait denizaltı, ticari gemi ile çarpıştı. Kazada 3 denizaltı mürettebatının hafif yaralandığı bildirildi.

Japonya'da bugün facianın eşiğinden dönüldü. Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir Soryu tipi denizaltının Kochi eyaletindeki Ashizuri Burnu'nun yaklaşık 40 kilometre güneydoğusunda ticari bir gemi ile çarpıştığı açıklandı. Tatbikatta olan denizaltının karaya çıktığı esnada direğini bölgede bulunan gemiye çarptığının tahmin edildiği açıklandı. Japonya saati ile 11.00 sularında meydana gelen kazada 3 denizaltı mürettebatı hafif yaralanırken, ticari gemi personelinden yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. SDF kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatırken, Japonya hükümeti de olayı araştırmak üzere özel bir birim kurdu.

-İHA-

Japonya, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Japonya'da askeri denizaltı ticari gemi ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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