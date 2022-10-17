Evi ziyaret ettikten sonra, bazıları yaralanmış yeni doğan yavru kedileri bulan grubun, kedilerin bakımını üstlendiği belirtilen açıklamada, kedilerin bakım masrafları için, sahipleri iyileşene kadar bağış ve sponsor arandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kedilerin çoğu zayıflamıştı. Evin pencereleri kapalıydı ve eylül başında eve girildiğinde dışkıdan kaynaklanan baskın bir amonyak kokusu vardı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Japonya'da hastaneye kaldırılan adamın 170 kedisi evde aç susuz kaldı - Son Dakika

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