Son dakika haberleri... Japonya'da hükümet Covid-19 OHAL'inin süresini uzattı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Japonya'da hükümet Covid-19 OHAL'inin süresini uzattı

02.02.2021 13:57
Son dakika haberleri... Japonya'da hükümet Covid-19 OHAL'inin süresini uzattı, System.String[]

Son dakika haber... Japonya'da hükümet, Covid-19 salgını nedeniyle ilan edilen OHAL'in süresini 1 ay daha uzatma kararı aldı.

Japonya'da hükümet, Covid-19 salgını nedeniyle ilan edilen OHAL'in süresini 1 ay daha uzatma kararı aldı. Tochigi eyaletinin karar kapsamından çıkarılması ile OHAL uygulaması bundan sonra 10 eyalette devam edecek.

Japonya'da Covid-19 salgınındaki endişe verici gidişat nedeniyle geçtiğimiz ay ülkenin 11 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. OHAL uygulamasının 7 Şubat'ta sona ermesi bekleniyordu ancak uygulamanın süresi 7 Mart'a kadar uzatıldı. Korona virüs salgını konusunda danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşleri doğrultusunda hükümet, OHAL kararını 10 eyalette 1 ay daha sürdürme kararı aldı. Tochigi eyaleti vaka sayılarındaki düşüş ve sağlık sistemi üzerindeki baskının azalması nedeniyle OHAL kapsamından çıkarılırken, uygulamanın Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka, Hyogo, Kyoto, Aichi, Gifu ve Fukuoka'da devam edeceği bildirildi. Söz konusu bölgelerde salgının etkisini yitirmesi halinde uygulamanın öngörülen tarih öncesinde sonlandırılabileceği de ifade edildi.

KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİ

Japonya'da hükümet artan Covid-19 vakaları karşısında 7 Ocak'ta Tokyo ve Chiba, Saitama, Kanagawa eyaletlerinde OHAL ilan etmişti. OHAL kararının kapsamı 13 Ocak'ta Osaka, Hyogo, Kyoto, Aichi, Gifu, Fukuoka ve Tochigi'yi de içine alacak şekilde genişletilmişti. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Covid-19 enfeksiyonlarının sadece Tokyo bölgesinde değil, aynı zamanda ülkenin orta ve batı kesimlerinde de artması nedeniyle güçlü bir aciliyet duygusuyla hareket ettiklerini ifade etmişti. Salgın büyük kentsel alanlardan ülke çapına yayılmadan önce önleyici tedbirler almanın önemini vurgulayan Suga, yerel yönetimlerden her bölgenin ihtiyaçlarına uygun adımları atmasını isteyerek, "Genel tedbirlerin etkili olabilmesi için merkezi ve yerel yönetimlerin sıkı bir şekilde işbirliği yapması ve halkın işbirliğini sağlaması son derece önemli" ifadelerini kullanmıştı. Restoran ve benzeri işletmelerin çalışma saatlerine kısıtlama getirerek vaka sayılarındaki artışın önüne geçmeyi hedefleyen uygulama kapsamında zorlayıcı tedbirlere ise başvurulmamıştı.

İLK OHAL DEĞİL

Japonya'da hükümet korona virüs vakalarındaki ilk ciddi artışın ardından geçtiğimiz yıl 7 Nisan'da Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da geçerli olacak şekilde OHAL ilan etmiş, 16 Nisan'da ise kararın kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmişti. Japonya genelindeki OHAL uygulaması, 25 Mayıs'ta son bulmuştu.

VAKA SAYISI 394 BİNİ AŞTI

Japonya'da son 24 saatte tespit edilen 2 bin 323 vaka, ülke genelindeki bilançoyu 394 bin 798'e taşıdı. Son 24 saatte rekor sayıda 119 günlük ölüm vakası kaydedilen ülkede can kaybı sayısı da 5 bin 965'e yükselmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Japonya'da hükümet Covid-19 OHAL'inin süresini uzattı - Son Dakika


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