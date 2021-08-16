Son dakika haberleri: Japonya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

Japonya'da Kyushu bölgesi başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği, 4 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Japonya'da yaklaşık 1 haftadır etkili olan şiddetli yağışın bilançosu netleşmeye başladı. Kyushu bölgesi başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde gözlenen mevsim normalleri üzerindeki yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Dört kişinin kayıp olarak bildirildiği açıklanırken 6 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Çoğu yağıştan en fazla etkilenen kesim olan Kyushu bölgesinde olmak üzere 4 bini aşkın yapı sel ve toprak kaymalarında zarar gördü. Bazı bölgelerde yağış miktarının Ağustos ayı ortalamasının 3 katını aştığı kaydedildi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) şiddetli yağışların yarın da ülkenin Batı kesimlerinde etki göstermesinin beklendiğini açıklarken, yerel otoriteler riskli bölgelerde yaşayan sakinleri olası sel, heyelan ve taşkın riskine karşı tetikte olmaya çağırdı.

Afetlerin ardı arkası kesilmiyor

Japonya'da geçtiğimiz ay görülen şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan felaketinde 18 kişi hayatını kaybetmiş, en az 130 hanenin zarar gördüğü açıklanmıştı. Birçok bölge sakini geçici olarak otel ve benzeri tesislere tahliye edilirken, bazı okullarda eğitime geçici olarak ara verilmişti. Bölgedeki tren seferlerinde geçici aksamalara neden olan afetin ardından su ve elektrik kesintileri yaşanmıştı. Afetin ardından yaklaşık 1 hafta süren olumsuz hava koşullarının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO