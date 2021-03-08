Son dakika haberleri... Japonya'da telekom firmasından hediye alan İletişim Bakanlığı üst düzey bürokratı görevinden alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Japonya'da telekom firmasından hediye alan İletişim Bakanlığı üst düzey bürokratı görevinden alındı

08.03.2021 07:51
Son dakika haberleri... Japonya'da telekom firmasından hediye alan İletişim Bakanlığı üst düzey bürokratı görevinden alındı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Japonya'da bir telekom firmasınca hediyeler verilen ve pahalı restoranlarda ağırlanan, İçişleri ve İletişim Bakan Yardımcısının görevinden alındığı bildirildi.

Japonya'da bir telekom firmasınca hediyeler verilen ve pahalı restoranlarda ağırlanan, İçişleri ve İletişim Bakan Yardımcısının görevinden alındığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Politika Koordinasyonundan Sorumlu Bakan Yardımcısı Taniwaki Yasuhiko hakkında, Eylül 2018 ile Temmuz 2020 arasında katıldığı toplantılara ilişkin iç soruşturma açıldı.

Bakanlık soruşturmasında Taniwaki'nin bu süre zarfında toplamda 100 bin yenden fazla tutan 3 etkinlikte Nippon Telegraph ve Telephone (NTT) firmasınca ağırlandığı ortaya çıktı.

Denetlemesi bakanlıkça gerçekleştirilen bir firmadan hediye kabul ederek, Ulusal Kamu Hizmeti Etik Yasasını ihlal ettiği bildirilen Taniwaki'nin mevcut görevinden alındığı kaydedildi.

İçişleri ve İletişim Bakanı Takeda Ryota, düzenlediği basın toplantısında, durumu "kamu hizmetine yönelik güveni yaralayıcı ve oldukça pişmanlık verici" şeklinde niteledi.

Politika, Japonya, Eylül, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Japonya'da telekom firmasından hediye alan İletişim Bakanlığı üst düzey bürokratı görevinden alındı - Son Dakika


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