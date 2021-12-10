Üye Girişi
Son dakika haberleri! Japonya'dan nükleer silaha sahip ülkelere "şeffaflığı artırması" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Japonya'dan nükleer silaha sahip ülkelere "şeffaflığı artırması" çağrısı

10.12.2021 09:00
Son dakika haberleri! Japonya'dan nükleer silaha sahip ülkelere "şeffaflığı artırması" çağrısı

Son dakika haberleri... Japonya, nükleer silahlara sahip ülkelerin bu sahadaki "şeffaflıklarını artırması" çağrısı yaparak, "nükleer silahlardan arınmış bir dünya" için iş birliği hedeflediğini bildirdi.

Japonya, nükleer silahlara sahip ülkelerin bu sahadaki "şeffaflıklarını artırması" çağrısı yaparak, "nükleer silahlardan arınmış bir dünya" için iş birliği hedeflediğini bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, hükümet yetkililerini ve uzmanları buluşturan ve Japonya Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen "nükleer silahsızlanma" konulu çevrim içi toplantıda konuştu.

ABD'nin 1945'te attığı atom bombalarıyla harap edilen Hiroşima kökenli bir ailede doğan Başbakan, "Maalesef dünyanın yüzleştiği gerçek, bırakın yürürlükten kaldırılmasını, nükleer silah sayısının düşürülmesine yönelik müzakereler bile ilerleme katetmiyor." dedi.

Kişida, nükleer silah sayısının "artacağına yönelik korkuların" bulunduğuna dikkati çekerek, Ocak 2022'de New York'ta düzenlenmesi planlanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) Değerlendirme Konferansı'na işaret etti.

Bu konferansın, "nükleer ve nükleer olmayan devletler arasında güven ilişkisinin yeniden inşası ve NPT temelinin sağlamlaştırılması" için bir fırsat olabileceğini vurgulayan Kişida, "Neticede, nükleer silahlardan arınmış bir dünya için bir çıkış yolu bulunmalı" diye konuştu.

Kişida, nükleer silahlara sahip tüm ülkelerin bu sahadaki "şeffaflıklarını artırması" çağrısı yaparak, "nükleer silahlardan arınmış bir dünya" için iş birliği hedeflediğini söyledi.

Başbakan Kişida ülkesinin, bu sahada "farklı fikirdeki ülkelerin" bir araya getirilmesine liderlik edeceğini kaydetti.

Başbakan, Japonya, Nükleer, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Japonya'dan nükleer silaha sahip ülkelere 'şeffaflığı artırması' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın büyük başarısı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti 08:56 Galatasaray'ın büyük başarısı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 07:53 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı 21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Son Dakika Haberleri
08:56 Galatasaray'ın büyük başarısı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti
08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
08:42 Beyin ameliyatında hastanın kafasında boru unutuldu! Doktor yargılanıyor!
08:30 Stokçularla ilgili harekete geçiliyor! TBMM'de görüşülecek
08:28 "Alkışların en büyüğü sana sevgilim!" Bu sözler İlker Kaleli'den Sıla'ya!
08:11 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 10 Aralık Cuma altın fiyatları
07:59 10 Aralık Cuma Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
07:52 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor
06:25 Omicron ne kadar büyük bir tehdit?
05:06 İki evsiz sığındıkları evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Meteoroloji 10 Aralık tarihli hava raporunu paylaştı! 25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı, rüzgarın hızı 100 km'yi bulacak Meteoroloji 10 Aralık tarihli hava raporunu paylaştı! 25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı, rüzgarın hızı 100 km'yi bulacak         
09:10
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Joe Biden, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya "sarsılmaz" desteğini yineledi Joe Biden, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya "sarsılmaz" desteğini yineledi         
03:23
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 09:15:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Japonya'dan nükleer silaha sahip ülkelere "şeffaflığı artırması" çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement